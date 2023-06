RETROTOPIA FUTURA, TRA PASSATO E FUTURO, A MONTORIO DAL 23 AL 25 GIUGNO C'E' LA CULTURA DEI TEMPI AN DATI CON "SABBETTA COMMARA D'ABRUZZO"

A Montorio al Vomano (TE) il 23, 24 e 25 giugno la splendida cornice del Chiostro degli zoccolanti ospiterà una tre giorni all’insegna della cultura “pop” dei tempi andati: quella dei nostri nonni, della tradizione contadina che, attraverso le iniziative di chi guarda avanti senza dimenticare da dove è partito, si rinnova, si reinventa in forme e modi che sappiano parlare di quel mondo anche ai più giovani. La rassegna si terrà all’interno degli eventi che animeranno la tre giorni di Weekend’Arte, manifestazione promossa dall’omonima associazione culturale di Montorio al Vomano giunta alla sua decima edizione.

Saranno presenti tanti protagonisti del mondo social come Marino Cardelli “Il Pretuziano” che presenterà il libro “Sabbetta, commara d’Abruzzo”, ispirato alle fantasmagoriche avventure della regina Elisabetta II di Scorrano e illustrata magistralmente da Mattia Pompei, Gino Bucci, Alias L’Abruzzese Fuori Sede, Gen.ziana con i suoi proverbi trasformati in oggetti di design. Ma non solo: nel corso della rassegna parleranno del loro lavoro artisti di fama internazionale come Carmine Di Giandomenico e Francesco Colafella, che hanno raccontato l’Abruzzo nel loro “Leone. Appunti di una vita”, opera pluripremiata e pubblicata anche negli USA. E ancora Alessia Bronico col romanzo “Splendora”, Peppe Millanta col suo “Cronache da Dinterbild”, Elsa Flacco con “Italico”, Lucio Taraborrelli e “Il demone dell’imbrunire”. Inoltre, personalità che portano avanti importanti progetti sul territorio, come la direttrice dell’Accademia del Fumetto di Pescara Alba Di Ferdinando e i creatori del progetto L’A.

A condurre le danze saranno Cristiano Catalini, che racconta l’Abruzzo con le pubblicazioni dell’Agenda Agricola Abruzzese e Domenico Di Felice, divulgatore dalla cultura enciclopedica e noto al pubblico del web per “Le avventure di Pericle Pazzini”.