FOTO-VIDEO/ CABINOVIA SEQUESTRATA AI PRATI DI TIVO? D'ANNUNTIIS SI NASCONDE DIETRO AD UN "NO COMMENT" ED ELOGIA IL PORTO DI GIULIANOVA

Preferisce glissare sulla questione Prati di Tivo il sottosegretario della Regione Abruzzo, Umberto D'Annuntiis, trincerandosi dietro un "no comment" intervenendo stamane a Teramo alla presentazione dell'iniziativa TeraMare presso la Camera di Commercio. "È una vicenda su cui è intervenuta ora la magistratura, c'è massima fiducia nel lavoro che svolgeranno gli inquirenti" si limita a rispondere D'Annuntiis chiaramente molto più prodigo di dichiarazioni circa lo stato di salute delle realtà portuali abruzzesi e definendo il porto di Giulianova "il vero porto della provincia di Teramo".

Un'occasione per ricordare il grande lavoro fatto dal compianto ex Presidente dell'ente Porto, Marco Verticelli, "che ha costantemente sollecitato le autorità competenti affinché si riaccendessero finalmente i riflettori dell'attenzione e dei finanziamenti soprattutto per interventi sul porto giuliese".

