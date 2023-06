VAL VOMANO / TRE GIORNI DI GRANDE FESTA, TRA MUSICA ED EMOZIONE, SAPORI E SAPERI

Fervono a Val Vomano i preparativi per la tradizionale festa in onore di San Francesco Saverio e della Madonna di Fatima. L’Amministrazione Comunale di Penna Sant’Andrea, con la collaborazione della Parrocchia di San Francesco Saverio e l’Aniac, l’associazione nazionale degli imprenditori artigiani, ha preparato il calendario di una tre giorni che non mancherà di incontrare il favore della popolazione residente e dei tantissimi ospiti che, in questa occasione, amano ritrovarsi in piazza IV novembre per partecipare agli eventi.

«Quella di quest’anno sarà una festa importante, sia per il portato spirituale della ricorrenza, sia per la qualità degli eventi organizzati - commenta l’assessore Ilenia Tullii - abbiamo voluto sempre di più puntare su eventi che avessero non solo un grande richiamo dal punto di vista dello spettacolo, ma anche un profondo radicamento nei nostri riferimenti culturali territoriali».

Questo il calendario:

VENERDI’ 23 GIUGNO

Area food con tipicità arrosticini e birre artigianali ore 21 - LAGABRIGANTE in concerto



SABATO 24 GIUGNO

Area food con tipicità arrosticini e birre artigianali ore 21 - ROPPOPPO’ in concerto



DOMENICA 25 GIUGNO

Mostra mercato “Chi cerca trova”

Area food con tipicità arrosticini e birre artigianali

ore 21 - MONTEPULCIANO - tribute band Negramaro, in concerto



Decisivo, per la riuscita della festa, il contributo degli sponsor: Metroquadro, Di Filippo Costruzioni, Di Egidio restauri, Maser costruzioni, Mar appalti, Paride illuminazione.

«Voglio sottolineare la partecipazione degli sponsor, che hanno risposto ad un avviso pubblico, con il quale l’Amministrazione Comunale invitava appunto ad aderire all’organizzazione degli eventi - commenta il Sindaco, Severino Serrani- una partecipazione che testimonia non solo dela vicinanza all’antica tradizione della festa, ma anche dello spirito solidale che anima gli imprenditori che hanno offerto il loro contributo, nel solo interesse della riuscita di una manifestazione che è un appuntamento ed un’emozione»