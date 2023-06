NASCE IL COMITATO “CONTRO IL PRG” DI ROSETO

per venerdì, 23giugno 2023, alle ore 17,30, presso il Palazzo del Mare diRoseto degli Abruzzi, per la formale costituzione del Comitato Cittadino contro la Variante Parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. (artt. 5 e 22) del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Il Comitato Cittadino si costituisce allo scopo di evitare, con ogni strumento legale, civile e democratico, la definitiva approvazione della Variante Parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. (artt. 5 e 22) del Comune di Roseto degli Abruzzi, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05/04/2023, ritenendola una scelta urbanistica gravemente ed irreversibilmente dannosa per il territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi. Il Comitato intende tutelare la propria identità collettiva, culturale, sociale, economica ed ambientale ed il proprio territorio, nella sua integrità e salubrità, anche nell’interesse delle future generazioni. Tali valori, costituenti principi fondamentali della Repubblica, sollecitano la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico ai sensi dell’art. 9 della COSTITUZIONE. Il Comitato richiama inoltre le parole della “CONVENZIONE EUROPEA PER IL PAESAGGIO”, che affermano che proprio il paesaggio “svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato”; ed invoca altresì massima attenzione e rispetto per l’insegnamento di Papa Francesco, che nella seconda enciclica “LAUDATO SI'”, traendo ispirazione dal Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi, invita e sprona ciascuno di noi ad avere “CURA DELLA CASA COMUNE”.L’attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso spontanei conferimenti di promotori, aderenti o sponsorizzatori e sovventori estranei al Comitato stesso.