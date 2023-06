COPPA INTERAMNIA / SI ORGANIZZA LA MACCHINA DELLA SICUREZZA

"Un simbolo di fratellanza tra i popoli, una grande occasione per il territorio teramano": così il Prefetto Fabrizio Stelo ha aperto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulla Coppa Interamnia 2023.

Questa mattina si è tenuto, presso il Palazzo del Governo, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Fabrizio Stelo, con all'ordine del giorno la "Coppa Interamnia" che interesserà il Capoluogo teramano a partire dal prossimo 4 luglio con numerose attività. ospiti ed eventi.

Alla riunione hanno partecinato le Forze dell'Ordine ed il Sindaco del Comune di Teramo.

Il Prefetto, nel sottolineare come l'iniziativa attirerà da tutta Italia appassionati, sportivi e simpatizzanti, ha

ricordato quanto i valori dello sport siano in grado di avvicinare le persone superando, cosi, ogni tipo di distanza.

Nessuna particolare criticita di ordine e sicurezza pubblica, anche sulla scorta delle precedenti edizioni, è stata portata all'attenzione del tavolo dal Comune di Teramo, che si adoperera per garantire il funzionamento della

macomina organizza va auraverso costanti contati con gli organizzatori.

Maggiori dettagli tecnici saranno acquisiti dal Comune nei prossimi giorni e le valutazioni operative saranno altrontate nel apposito tavolo tecnico in questura, nel ambito del quale saranno considerati aspetti quali la viabilità, l'impatto sul trasporto pubblico locale. le valutazioni inerenti alla concomitanza di altri eventi, le dislocazione delle risorse da impiegare e gli aspetti più propriamente legati all'eventuale attività di soccorso

Il Prefetto. invitando gli intervenuti, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, a continuare a fornire il proprio fattivo contributo all'ottima riuscita della manifestazione, ha ribadito il massimo supporto della Prefettura in favore di una iniziativa cosi importante per Teramo e per la provincia tutta