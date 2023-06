INVESTE UN CICLISTA E SCAPPA. E' CACCIA ALL’INVESTITORE

Investe un ciclista e fugge senza prestare soccorso. È successo a Villa Rosa, in un sottopasso in via Risorgimento . Un'auto a velocità sostenuta ha investito un uomo, dandosi poi alla fuga.

Sono in corso i soccorsi all'uomo e le ricerche dell'investitore. L'uomo che ha 65 anni è stato trasportato all'ospedale di Sant'Omero per un trauma cranico. Le indagini sono a cura della Polizia Locale.

Il ciclista è stato investito nel sottopasso da una vettura che poi ha proseguito la sua marcia. Gli agenti attraverso testimonianze ed altri elementi stanno cercando di far luce sulla vicenda anche attraverso la visione delle telecamere presenti in quella zona al confine tra i territori di Alba Adriatica e Martinsicuro.