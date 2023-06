🌞PREVISIONI PER MERCOLEDÌ 21 GIUGNO IN ABRUZZO, NUOVA GIORNATA MODERATAMENTE CALDA ED AFOSA🌞

­čî×PREVISIONI PER MERCOLED├î 21 GIUGNO IN ABRUZZO, NUOVA GIORNATA MODERATAMENTE CALDA ED AFOSA­čî×

Nella giornata di mercoled├Č 21 giugno, un promontorio di alta pressione sub tropicale, determiner├á una fase molto calda sulla nostra penisola, anche se i maggiori effetti dell' onda di calore si verificheranno sulla Sardegna e sulle regioni centro/occidentali del paese dove si registreranno termiche oltre i 35┬░C, tali effetti saranno amplificati maggiormente a causa dell'afa generati della risalita di correnti assai umide dal Nord Africa.

Sull'Abruzzo e sul medio versante Adriatico cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, nel corso del pomeriggio nuvolositá alta di tipo stratiforme renderà il cielo lattiginoso a causa della presenza del pulviscolo sabbioso e dalla forte umidità relativa anche ai bassi strati.

Le temperature sono previste in generale aumento i valori della notte si attesteranno fra i 17/22°C ed i 27/32°C quelle diurne la ventilazione spirerà debole a regime di brezza.

Appuntamento a domani.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO