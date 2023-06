VIDEO/ DA OGGI GLI ESAMI DI MATGURITA' PER 10 MILA STUDENTI ABRUZZESI MA GLI STUDENTI SONO SEMPRE DI MENO

Sono 10.622 gli studenti abruzzesi che questa mattina affronteranno la prima prova della maturità, quella di italiano. Sempre meno gli studenti: nel 2022 infatti i maturandi in Abruzzo sono stati 10.916, nel 2021 circa 11 mila. Tra le tracce c'è quella sui centenari più gettonati - dalla riforma Gentile, che riguarda proprio la scuola, fino alla nascita di don Lorenzo Milani e di Italo Calvino - e temi attuali, come la guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale e l'attenzione all'ambiente, nei pronostici c'è chi punta anche sul vate, l'abruzzese Gabriele D'Annunzio.

L'assessore regionale all'Istruzione Pietro Quaresimale ha voluto rivolgere un augurio: «Voglio rendere pubblici - ha spiegato l'assessore in una lettera aperta rivolta ai maturandi - i sentimenti di vicinanza e augurio verso questi nostri giovani chiamati ad affrontare una prova importante e impegnativa. Lo faccio soprattutto come uomo delle istituzioni, che vogliono essere vicine ad una generazione di maturandi che più di tutte interpreta i segni del cambiamento della nostra società».

In Abruzzo sono 3.084 i giovani della provincia di Chieti che questa mattina affronteranno la prima prova, 3.020 quelli nel Pescarese, 2.297 nell'Aquilano e 2.221 i ragazzi in provincia di Teramo.

Complessivamente i 10.622 maturandi abruzzesi sono divisi in 587 classi e saranno giudicati da quasi 300 commissioni (295).

Per completare il proprio elaborato, ogni candidato avrà a disposizione un massimo di sei ore, potendo utilizzare a supporto solo il dizionario d'italiano. Quest'anno inoltre la prima prova scritta torna in versione standard nel 2022 con un punteggio massimo di 20 punti su 100. La prova, in accordo alla normativa, prevede la proposta di sette tracce articolate su tre tipologie: A, B e C (analisi del testo, produzione di un testo argomentativo e riflessione critica su tematiche di attualità).

In occasione dell'imminente inizio degli esami di maturità la Polizia di Stato ha realizzato un video con il contributo di alcuni dei maggiori atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato: Simone Barlaam nuoto paralimpico, Gregorio Paltrinieri nuoto, Giorgio Minisini nuoto artistico, Giulia Ghiretti nuoto paralimpico, Bebe Vio scherma paralimpica e Sofia Raffaeli ritmica, fanno gli auguri ai ragazzi che domani si apprestano a sostenere l'esame di maturità.

QUI IL VIDEO DI IN BOCCA AL LUPO DELLA POLIZIA DI STATO