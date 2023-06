VIGILE DEL FUOCO STRONCATO DA UN MALORE A 42 ANNI

E' stato ucciso da un malore a soli 42 anni. Il corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione. Giovanni Pompei, vigile del fuoco in servizio al Comando di Teramo, negli uffici amministrativi ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia e tra i colleghi. L'allarme è stato lanciato proprio dai familiari che non riuscivano a contattarlo, l'arrivo a casa e la tragica scoperta. I funerali si svolgeranno oggi, alle 16,30, nella chiesa della Madonna della Cona. E' il secondo lutto in casa Vigili del Fuoco dopo quello del 57enne, Domenico Ferracatena che ebbe un malore mentre si trovava con il figlio a pescare sul torrente Salinello.