TORTORETO / AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, MOLTE LE ZONE INTERESSATE

Partono questa settimana alcuni lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale per alcuni tratti di strade comunali. I lavori consisteranno nel rifacimento del manto stradale e nel miglioramento della canalizzazione delle acque bianche laddove necessario.

I cantieri riguarderanno tre progettualità diverse approvate dalla giunta comunale a dicembre 2022.

Due lotti riguarderanno delle vie prevalentemente del centro- nord della cittadina, quali Via Toti, Via Indipendenza, Via Trento, Via Bixio, Via Capuani, Via dei Mille e Via Puccini. I due interventi sono stati finanziati per una metà con fondi comunali derivanti dalle imposte “Bucalossi” e per un’altra metà da mutuo.

Un terzo lotto completamente finanziato da fondi pubblici, specificatamente regionali, denominati Fondi Bandiera per un importo complessivo di euro 350.000 prevede l’intervento di rifacimento del manto stradale di Vai Leonardo da Vinci lato est e Via dei Saraceni nella Frazione Terrabianca. Un intervento che prevede anche una nuova segnaletica stradale per il Lido con l’introduzione nel territorio delle strade E-bis, cioè strade promiscue veicoli e bici con una “zona 30” estesa fino all’intersezione con la Strada statale 16.

Un quarto lotto è in aggiudicazione per un importo complessivo di euro 300.000 finanziato interamente da un mutuo per un intervento di manutenzione straordinaria di strade quali Via Parini, Via Perugia, Via Bologna, Via Publio Virgilio, Via F.lli Bandiera, Via C. Battisti lato ovest, Via Raffaello Sanzio e un tratto di Piazza Caduti di Nassiriya dove saranno rimossi pini a causa della completa otturazione della canalizzazione delle acque bianche, sostituendoli con la piantumazione di nuove piante su tutta la piazza.

Un ultimo intervento, pronto a ridosso dell’estate, riguarderà la manutenzione ordinaria di un altro tratto importante , quello di Via Vascello dalla Strada Statale 16 fino all’intersezione con via Fontanelle, comprendente il rifacimento del manto di un tratto di via Sotto la Porta in centro storico e di Via duca D’Aosta.

Gli interventi conteggiano un investimento totale sul territorio di 1.250.000 euro, di cui metà finanziamenti da enti sovracomunali.

Altri interventi programmati partiranno a settembre che comprenderanno parte del Lungomare sud sia per il sedile della carreggiata che per il marciapiede lato ovest. Nel bilancio di previsione 2023 approvato ad Aprile l’amministrazione ha stanziato ulteriori somme pari a euro 300.000 per continuare nella messa in sicurezza delle vie cittadine e gli interventi riguarderanno principalmente Via Muracche I e Via Aldo Moro.