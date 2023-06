VIA AI LAVORI SULL'ANTICA CHIESA DEI CAPPUCCINI

Con grande soddisfazione, all'esito di una lunga e complessa interlocuzione avviata e coordinata dalla Prefettura, nei giorni scorsi il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha sottoscritto, unitamente al Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, Vittorio Rapisarda Federico, ed al Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, Cristina Collettini, un accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e restauro della Chiesa dei Cappuccini a Teramo, di proprietà del Fondo Edifici di Culto e recentemente chiusa per inagibilità a causa di danni che hanno interessato tetto. Il valore del finanziamento è pari ad euro 1.135.882,66 a valere su specifici fondi PNRR.

In virtù dell'accordo siglato la Prefettura -in rappresentanza del FEC, "Soggetto attuatore" dell'intervento- ha affidato al Provveditorato le attività di Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, direzione lavori, e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Nel corso di apposite riunioni sarà definito il cronoprogramma dell'intervento, che si concluderà entro marzo 2026, come da tempistica stabilita nell'ambito PNRR.

Il Prefetto Stelo: ringrazio il Provveditore ed il Sopraintendente perché è stato raggiunto un obiettivo importante. La firma dell'accordo, nel costituire un passo decisivo verso la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio teramano, è un concreto esempio di collaborazione e rete istituzionale a beneficio della comunità.