QUARTO LOTTO TERAMO-MARE / D’ANGELO INCONTRA IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROSETO

Nella serata di ieri il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi riunito in seduta straordinaria con al centro il tema del 4° lotto della “Teramo - mare”.



Il presidente della Provincia Camillo D’Angelo, ringraziando il sindaco Mario Nugnes ed il consiglio comunale per l’invito, nel suo intervento ha mostrato la piena disponibilità dell’amministrazione provinciale a collaborare con gli tutti organismi preposti al fine di giungere ad una soluzione condivisa.



“Un’opera strategica e necessaria per creare quei collegamenti viari, quindi economici, che portano allo sviluppo dell’intero comparto. Abbiamo un’unica direzione: quella per il bene, la tutela e la salvaguardia dei cittadini, dei territori e delle economie della città di Roseto”, conclude.



Presenti in sala inoltre i membri del comitato “Terra Lieta”, costituito per preservare i terreni e le abitazioni interessate dall’opera.