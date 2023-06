È MORTO NORMAN DI GIUSEPPE, STORICO COSTRUTTORE TERAMANO

Si è spento ad 85 anni Norman Di Giuseppe, storico costruttore teramano, vero e proprio protagonista della storia edilizia teramana dagli Anni ‘80 in poi. Personaggio vero, “unico” lo definisce la famiglia sul manifesto funebre, e nessuna definizione sarebbe più calzante per un uomo che ha saputo anche avere una visione diversa della crescita urbanistica cittadina. Padre di cinque figli: Alessandra, Annapaola, Federico, Giancarlo, Michele, da cinque anni combatteva strenuamente contro una malattia. Veglia funebre in casa, ma riservatissima. Il rito funebre sarà celebrato domani, alle ore 15, al Santuario della Madonna delle Grazie.