­čî×PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI MERCOLEDI 22 GIUGNO, ALTRA GIORNATA STABILE E CALDA­čî×

Buonasera amici anche la giornata di gioved├Č 22 giugno sar├á caratterizzata da tempo stabile e moderatamente caldo sulla penisola, infatti il mediterraneo risulta ancora protetto da un promontorio di alta pressione di matrice sub/Continentale Africana, i cieli quindi risulteranno ovunque sereni o al massimo poco nuvolosi, apparte le solite innocue velature di tipo stratiforme.

Sull'Abruzzo cielo sereno o al massimo poco nuvoloso per tutto il giorno, non mancheranno occasioni per locali stratificazioni alte nelle ore centrali e pomeridiane.

Le temperature sono previste indicativamente fra i 17/22°C le minime e fra 27/32°C le massime, la ventilazione risulterà debole a regime di brezza.

Per oggi ├Ę tutto a domani.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO