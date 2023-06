SABATO 24 TORNA LA 7^ NOTTE ROSA, L’EVENTO PIU’ ATTESO DA MIGLIAIA DI BAMBINE E BAMBINI

Tutto pronto per la Notte Rosa dei Bambini, l’evento più atteso di ragazze e ragazzi che passano l’estate sulla costa Adriatica, che prenderà inizio sabato 24 Giugno alle 18:00 con una suggestiva coreografia sul mare, realizzata in collaborazione con Costa Sicura – a comunicarlo sono gli organizzatori, Comune di Tortoreto, Associazione Albergatori ed Associazione BalneaTor, unitamente al direttore artistico Federico Branella, il quale augura possa essere un momento di grande gioia per bambini e famiglie.

Tante le novità della 7^ edizione, che si svilupperà per aree tematiche, nel tratto di Lugnomare Sirena che va dallo stabilimento Santa Fe al Welcome. L’AREA SPORT vedrà la partecipazione di varie realtà come Happy Drake Basket School, Scuola Ciclismo Area 259, Asd Studio 83, Asd Pugilistica Tortoreto, Tennis Tortoreto, Viva Volley, Medical Sport, Medicina dello Sport, R&B Dance, Fedra Ferrari, oltre alla novità dell’atletica leggera. Di grande importanza, l’AREA LABORATORI AMADEUSLAND, con attività ludiche e ricreative di notevole interesse e curiosità. Si potrà passare dalla lavorazione di materiali di riciclo a laboratori di inglese, tedesco, letteratura e disegno. Non mancheranno Pissta con l’educazione stradale e la Croce Rossa con un corso dedicato ai genitori per l’istruzione di manovre salvavita pediatrica, oltre al simpaticissimo Laboratorio Amici a 4 Zampe. Nell’AREA SPETTACOLI, poi, ci saranno danza, canto, baby dance e il Circo dei Salti in banco. Novità assoluta è l’AREA COSPLAY, dedicata alla moda di impersonare personaggi di fumetti, anime e cartoni animati.

Presenti, inoltre, i giochi per bambini di Juego, l’animazione con trucca bimbi, palloncini, baby dance e l’ormai tradizionale Pompieropoli, dove ogni bambino diventa pompiere per un giorno. Ad allietare la serata, anche una street band itinerante. Tra i partner, infine, ci saranno anche l’Avis, Radio LatteMiele, l’operazione Pane dell’Antoniano di Bologna e la Consulta Giovanile, che collaborerà nella gestione degli info point.

Entusiasta l’Amministrazione Comunale che crede moltissimo in questo progetto come all’intero Tortoreto Baby Friendly Festival, quale elemento di caratterizzazione di una località sempre più a misura di famiglia. Ancora una volta, il lavoro di squadra si dimostra vincente nello sviluppo di un bellissimo evento come la Notte Rosa: ringraziamo i nostri partner, il direttore artistico e tutte le realtà che contribuiscono a rendere questa serata l’evento più atteso dai bambini! – hanno dichiarato il Sindaco Domenico Piccioni e l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani – Con questa serata, insieme agli altri eventi del Tortoreto Baby Friendly Festival, rientra nell’obiettivo strategico di incontrare i gusti dei nostri turisti più piccini!

Entusiasta anche il Presidente dell’Associazione Albergatori Antonio Ruggeri, che ha sottolineato l’atmosfera unica della manifestazione ed il ricco programma di attività ed intrattenimenti, nonché il Presidente BalneaTor Carlo Dezi, che ha ricordato come fu proprio questa associazione ad ideare l’evento, con la volontà di creare un momento di gioia da vivere in famiglia.