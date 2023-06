AL VIA GLI ESAMI DI MATURITA', LA META' DEGLI STUDENTI HA SCELTO LA TRACCIA SU WHATSAPP, OGGI LA SECONDA PROVA SCRITTA

Più di 4 studenti su dieci hanno portato WhatsApp alla maturità. La traccia più scelta in assoluto, infatti, per la prima prova scritta dell'esame di Stato, è stato il tema di attualità dedicato al testo "Elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp". Ha ricevuto infatti il 43,4% di preferenze: nei licei ha raggiunto il 38,7%, comunque la più scelta, negli istituti tecnici ha raggiunto il 46,4% e nei professionali è schizzata addirittura al 52,6% dei candidati. Più di uno studente su due, quindi, ha deciso di affrontare la traccia di attualità sul valore dell'attesa nella società del "tempo reale". Così gli studenti hanno dato il via, ieri, all'esame di Stato che, dopo i tre anni stravolti dal Covid, torna nella sua versione tradizionale con due prove scritte nazionali e un colloquio finale.

Social a parte, la seconda traccia più gettonata è stata l'analisi di un brano di Piero Angela, tratto da "Dieci cose che ho imparato", affrontato dal 23,3% dei candidati. Al terzo posto nelle scelte dei ragazzi si piazza invece la traccia di tipologia B, vale a dire l'analisi e produzione di un testo argomentativo, con un estratto dell' "Intervista con la storia" di Oriana Fallaci: è stata svolta da un maturando su 10, esattamente dal 9,8% degli studenti. Un dato che cresce, anche in questo caso, nei licei dove arriva al 12,3%. A seguire, ma quasi alla pari, c'è il 9,7% degli studenti che ha preferito l'analisi e interpretazione di un testo letterario, con un brano tratto da "Gli indifferenti" di Alberto Moravia. La quota delle preferenze cresce di un terzo nei licei dove, probabilmente, l'analisi del testo rappresenta un esercizio più frequente durante le lezioni. L'altra traccia di attualità, al fianco di quella sul tempo di WhatsApp, ha avuto solo un 5,8% di preferenze da parte dei candidati: si tratta del tema sulla base di una lettera inviata all'ex ministro Patrizio Bianchi sugli esami di maturità nel 2021, da parte di alcuni esponenti del mondo accademico e intellettuale italiano.

Ultime classificate nelle preferenze degli studenti, a pari merito con un 4% di scelta, sono l'analisi e interpretazione di un testo letterario, con una lirica di Salvatore Quasimodo, "Alla nuova luna" in "Tutte le poesie", e l'analisi e la produzione di un testo argomentativo con un brano tratto da "L'idea di nazione" di Federico Chabod. Per quanto riguarda l'analisi di Quasimodo, è da notare che la quota di chi ha scelto di affrontarne la traccia aumenta del 50% nei licei, dove probabilmente è stato dato maggiore spazio al poeta durante le lezioni di letteratura. Trattandosi di un autore del pieno 900, infatti, è probabile che in molti casi non sia stato trattato abbondantemente in classe: purtroppo le lezioni dell'ultimo anno arrivano a fatica alla Prima Guerra Mondiale.

Oggi si va avanti con la seconda prova scritta: latino al classico e matematica allo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo "amministrazione, finanza e marketing", progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio".