MUORE IN CAMPAGNA, FORSE PER UN MALORE DA CALDO

E' stato ritrovato senza vita in contrada San Giusto a Montorio al Vomano poco dopo le 10 di stamattina. Si ipotizza che un uomo, anziano, sia deceduto per un malore, forse dovuto al caldo. Sul posto ci sono i sanitari del 118 e i carabinieri di Montorio. Indagini sono in corso