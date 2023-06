DUE NUOVI PRETI A TERAMO, MONS LEUZZI ORDINA DON FRANCESCO E DON RAFFAELE

La Chiesa diocesana annuncia con gioia che sabato 24 giugno 2023, festa della Natività di San Giovanni Battista, alle ore 11.00 nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Teramo, Francesco De Bellis e Raffaele Mazzarelli saranno ordinati presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo di Teramo-Atri, Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi.

Francesco De Bellis è nato a Bari il 10 settembre 1993. È cresciuto a Rutigliano (BA) ed è entrato nel Seminario Minore “San Michele Arcangelo” di Conversano appartenente alla Diocesi di Conversano-Monopoli. Ha frequentato il Liceo “San Benedetto” a Conversano. Dopo aver conseguito la maturità ha fatto una piccola esperienza nella comunità dei Padri Passionisti, affascinato dal carisma di San Paolo della Croce. Al termine di un attento discernimento riprende il cammino verso il sacerdozio diocesano nella diocesi di Teramo-Atri. Ha frequentato gli studi teologici a Roma nel Pontificio Collegio Internazionale “Maria Mater Ecclesiae” retto dalla Congregazione dei Legionari di Cristo e attualmente sta terminando la licenza in Sacra Liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo nell’Urbe. Ordinato diacono transeunte a Teramo il 22 ottobre 2022, ha svolto il servizio diaconale nella Parrocchia di San Flaviano in Giulianova sotto la guida di don Enzo Manes.

Raffaele Mazzarelli è nato a Roma il 27 agosto 1992. Ha frequentato il Liceo Classico Statale “Socrate” di Roma, studiando nel contempo organo e composizione al Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila. Terminato il Liceo inizia la sua esperienza vocazionale all’interno della comunità religiosa francescana nell’Istituto dei Frati Francescani dell’Immacolata. Ha poi proseguito la sua esperienza vocazione all’interno della diocesi di Teramo-Atri. Parallelamente ha terminato il ciclo istituzionale di studi conseguendo anche la licenza in Filosofia presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” di Roma. Nella nostra diocesi ha completato l’anno pastorale nella parrocchia di San Michele Arcangelo di Tottea. Dal 2021, sotto la guida di don Enzo Pichelli, svolge servizio pastorale nella parrocchia dei Santi Antonio e Vincenzo in Castelnuovo Vomano, dove ha esercitato anche il suo ministero diaconale dopo l’ordinazione come diacono transeunte avvenuta il 22 ottobre 2022 a Teramo. Attualmente è iscritto al primo anno del Triennio in Direzione d’orchestra al Conservatorio “G. Braga” di Teramo.