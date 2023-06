DONNA 44ENNE SI TOGLIE LA VITA IMPICCANDOSI IN CASA

Si è tolta la vita in casa. Aveva solo 44 anni la donna di Notaresco che oggi, poco prima dell'ora di pranzo, ha deciso di impiccarsi nella sua abitazione. A scoprire il corpo della donna e l'avvenuta tragedia, sono stati i familiari, rientrando nell'abitazione. La donna non avrebbe lasciato biglietti, per spiegare le motivazioni di questa sua estrema decisione. Non sembra che avesse particolari problemi e nulla lasciava presagire un tormento interiore così profondo. Sul posto i Carabinieri e gli operatori del 118