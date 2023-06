EMOZIONI SOTTO LE STELLE, SABATO A CAMPLI LA "NOTTE ROMANTICA"

Sabato 24 giugno, infatti, anche nel borgo Farnese torna la “Notte Romantica dei borghi più belli d’Italia”, una notte speciale dedicata all’amore e agli innamorati, promossa in tutta Italia dall’Associazione “Borghi più Belli d’Italia” e organizzata a Campli dall’Amministrazione Comunale.



Il programma della Notte Romantica di Campli prevede eventi ed iniziative che vanno dalla cultura ai concerti, ma anche aperitivo, cene sotto le stelle ed esposizioni.



Si inizia alle 17:00 al Museo Nazionale Archeologico di Campli con la visita guidata “La storia da amare”. Dalle ore 18, in piazza San Francesco, nei pressi del museo, il concerto dialogato de La Firlinghina Trio “E amore amore”, un viaggio poetico musicale nella cultura di tradizione orale abruzzese.



Dalle ore 18:30 aperitivi romantici “Sotto le stelle” e, a seguire, dalle ore 20, cenette cheek-to-cheek nei locali e ristoranti del centro storico. Alle ore 21:30 il concerto dell’Orchestra Popolare del Saltarello, in piazza Vittorio Emanuele II.



Nel corso della serata sarà possibile visitare l’esposizione degli abiti da sposa delle signore camplesi e le foto dei matrimoni d’epoca celebrati a Campli.



“La Notte Romantica è uno dei principali appuntamenti del nostro calendario di eventi estivi, una grande occasione per scoprire e conoscere Campli, con il suo patrimonio storico e artistico, in un’atmosfera intima e, allo stesso tempo, capace di divertire e incuriosire i visitatori. Il tutto, nel segno del sentimento più potente e travolgente: l’amore” dicono il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, e la consigliera delegata al Turismo, Melissa Galli.