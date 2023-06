NEL PARCO DEL GRAN SASSO, PER UN'ESPERIENZA NUOVA: UN WEEK END TUTTO DA VIVERE

sabato 24 giugno alle ore 14,30 presso la Sede del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, si terrà il convegno “Percorsi senza barriere” organizzato dal Club Alpino Italiano - Sezione L’Aquila e dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; cento anni di natura - il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga partecipa al compleanno dei parchi centenari.

- sabato 24 giugno a partire dalle ore 18,00 è prevista l’escursione organizzata dal Club Alpino Italiano - Sezione L’Aquila con la collaborazione del Comune di Calascio, l’Unione Astrofili di Teramo e la Fondazione Carispaq “CAMMINANDO PEDALANDO JOËLETTANDO”, turismo esperienziale alla scoperta dei beni culturali e del paesaggio, Le emozioni del tramonto dalla Rocca di Calascio.

- domenica 25 giugno ci sarà il recupero della 50a edizione della MARCIA di Primavera “Nestore Nanni”, già rinviata a causa del maltempo. Il percorso sarà L’Aquila - Ruderi Masseria Cappelli - San Pietro della Jenca - Assergi; un secondo gruppo effettuerà il percorso adattato San Pietro della Jenca - Assergi - anche con ausili Joëlette, per la “Giornata Europea dei Parchi” Patrocinata dal PNGSL in collaborazione con la Commissione Medica Regionale CAI Abruzzo

- domenica 25 giugno è prevista anche l’escursione a Monte Ocre, organizzata dal Club Alpino Italiano - Sezione L’Aquila, da Campo Felice per il Valico di Forcamiccia quota 1720 m, fino al Fontanile di Settacque Vetta di Monte Ocre 2204 m.

- domenica 25 giugno avrà luogo la seconda edizione di “Si Cai”, manifestazione nazionale sul Sentiero Italia Cai. Il tratto interessato sarà quello del Gran Sasso, fra la Fossa di Paganica e Santo Stefano di Sessanio. La giornata sarà anche l’occasione per poter presentare l’inizio dei lavori sul tratto Si Cai Popoli-Campotosto, che hanno visto il coinvolgimento della nostra Sezione, insieme all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila e al Comune dell’Aquila, in un importantissimo progetto di recupero, davvero unico in Italia.