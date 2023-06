UN FLASH MOB "CANINO" PER CHIEDERE UN'AREA DI SGAMBAMENTO

Un simpatico ed originale flashmob è stato organizzato a Roseto al Parco Patrizi da un gruppo di cittadini. “VOGLIAMO L'AREA DI SGAMBAMENTO” lo slogan della sentita manifestazione di protesta. Da tempo, infatti, i possessori di cani chiedono senza risultato alcuno al sindaco un’area sgambamento per i loro pelosetti. “Eppure”, ci spiega un residente “la Regione come lo Stato stanziano fondi per le realizzazioni di queste aree, dove i nostri amici cani possono giocare liberamente senza stare noi con il timore che possano sbadatamente finire in strada. Con dette aree si garantisce altresì la sicurezza cittadina dall’eventuale rischio di non volute aggressioni da parte di cani”. Un anno fa circa si chiese ufficialmente alla giunta una presa di posizione sulla questione, ma a tutt’oggi ancora nessuna risposta. Il comune di Pineto, grazie all’ex assessore Laura Traini, ha operativa dal maggio del 2019 l’area di sgambamento, dove anche gli stessi abitanti di Roseto portano i loro amici cani. È importante per accedervi rispettare le regole affisse negli appositi cartelli. Certo, anche a Pineto l’amministrazione pecca di manutenzione, dato che si attendeva un’area ombra ed un’illuminazione assolutamente mancante in detta area. Anche l’ordinaria manutenzione lascia un po' a desiderare dovendo gli abitanti spesso e volentieri sollecitare il taglio dell’erba.





MAURO DI CONCETTO