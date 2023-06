SI IMPICCA SULLA PIATTAFORMA "EMMA" A LARGO DI GIULIANOVA, RITROVATO DAI COLLEGHI DI LAVORO

È stato trovato morto sulla piattaforma gassifera Emma su cui lavorava. Si tratta di un uomo di 40 anni che nella giornata di ieri si è impiccato nell'impianto. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro. L'uomo è stato subito soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il corpo dell'uomo, dopo il ritrovamento, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Roseto e trasportato all'obitorio dell'ospedale di Giulianova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo la capitaneria di porto ha avviato tutte le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e sono state raccolte le prime testimonianze da parte del personale che opera sulla piattaforma.