FOTO-VIDEO/ 249° ANNIVERSARIO DELLA GDF, IL COLONNELLO CHIRICO: «ATTENZIONE MASSIMA SUI FONDI PNRR E POST SISMA MA ANCHE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA CHE CERCANO TERRITORI COME QUELLO DI TERAMO»

E' un bilancio positivo quello stilato in provincia di Teramo, sia sui controlli sulla spesa pubblica che sul ricilaggio quello svolta dagli uomini del colonello Fabrizio Chirico comandante della Guardia di Finanza di Teramo nel giorno dell'anniversario del corpo. I reati sono in aumento su quelli fallimentari dove c'è stata un'attività importante e che ha prodotto uno strascico mediatico importante. L'attività, invece, come evasione fiscale intesa come l' attenzione agli imprenditori che commettono reati come frodi è al massimo dell'attenzione. In provincia di Teramo in termini comparativi la nostra provincia non è affetta da particolari patologie anche se i fenomeni come queli riferiti alla crinminalità organizzata sono alla ricerca di territori come quello di Teramo e quindi occorre stare molto attenti, ha detto il comandante Chirico durante le celebrazioni di questa mattina nella caserma Andrea Costantini per il 249° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

In corso i controlli sui fondi Pnrr anche in provincia di Teramo dove si è ancora all'inizio e sono cinque quelli svolti e tre sono risultati irregolari con violazioni di carattere penali, sui fondi del cratere post sisma ci sono indagini in corso.

