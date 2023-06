DONNA DI 72 ANNI DONA GLI ORGANI A PAZIENTI DELL'AQUILA E ROMA

Si sono concluse nella giornata di ieri le procedure per una donazione multiorgano avvenuta al Mazzini. La donatrice è una donna teramana di 72 anni, deceduta per una emorragia cerebrale devastante. La donna ha una storia di vita fortemente caratterizzata dalla generosità e dall’elevato valore civico, per questi motivi i familiari in linea con tali principi hanno detto si alla donazione.

I reni sono giunti a trapianto all’Aquila ed il fegato a Roma. Le cornee alla Banca degli occhi dell’Aquila.

“Un dono che , nonostante la morte, ha moltiplicato la vita. È questa la quinta donazione multiorgano nella Asl di Teramo nel 2023. E’ il simbolo di un cultura donativa che cresce nella nostra realtà. La nostra Asl, inoltre, ha un’organizzazione sempre più complessa ed efficiente in grado di far fronte a questo tipo di processo. Sono questi due fattori che permettono di dare risposte alla lista d’attesa di 8mila persone in attesa di trapianto”, commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia.