VIDEO/ LA CGIL SI MOBILITA PER IL LAVORO, PER I PRECARI, PER LA SANITA', A TERAMO RISULTATI ARRIVANO PER LA RSA DI BELLOCCHIO: "MA NON SIAMO SODDISFATTI ANCORA, CI PREOCCUPA L'ADI ABRUZZO"

Insieme per la Costituzione Roma 24 giugno 2023. Per la tutela del diritto alla salute Per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Cgil partecipa alla manifestazione nazionale che si terrà a Roma. Il Documento di economia e finanza (Def), il principale dossier di programmazione finanziaria di uno stato, nel 2024 prevede un taglio di oltre 3 miliardi rispetto al 2023 alla spesa sanitaria. Negli ultimi 15 anni sono stati tagliati 40 miliardi alla spesa sanitaria • Risorse economiche • Personale — piano straordinario di assunzioni • Salari adeguati • Fermare la privatizzazione • No alla concessione dí finaziamenti ad imprese che non garantiscono adeguate condizioni di la-voro. • Patente a punti per le imprese • Salute e sicurezza tra le materie scolastiche • Garantire formazione ai lavoratori e l'obbligo di formazione ai datori di lavoro,

La mobilitazione in provincia di Teramo.

Risultati.

Bivio Bellocchio apertura a marzo 2024 della RSA con 25 posti letto per demenze e/o Alzheimer recurero degli atri 20 posti letto per demenze e/o Alzheimer ed incrementare il numero di posti accreditati nella nostra provincia. Assistenza Domiciliare Integrata ADI. Non procedere con il sistema dell'accreditamento; reinternalizzazione del servizio.

Liste di attesa Prime prestazioni assegnate ai sensi del D.Lgs n. 124 del 29/04/1998 Attivazione "percorsi di tutela" da parte della ASL di Teramo di cui al piano nazionale di Governo delle liste di attesa. IZS Approvazione del decreto 51/23 (Enti) fa finalmente giustizia sulla vicenda dei precari della ricerca sanitaria. Stabilizzazione dei ricercatori e del personale di supporto alla ricerca Riconoscimento premialità Covid al personale Dirigente e del Compatto. Incrementare i fondi premialità del personale attingendo alle risorse extra istituzionali. Sicurezza luoghi di lavoro. Protocollo per il rafforzamento della sicurezza. Prefettura Teramo. Strutturare l'osservatorio provinciale. Sicurezza sul lavoro Risultati raggiunti grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e lavoratori, delle pensionate e dei pensionati.

