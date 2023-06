CENE AL BUIO "SOLD OUT", IL NURSIND DEVOLVE OLTRE 1500 EURO

Esprimiamo enorme soddisfazione per il risultato raggiunto dichiara Alessio Febo, segretario amministrativo NurSind Teramo per la riuscita delle due edizioni della “Cena al buio” tenutesi presso il ristorante Strabacco di Teramo. A bbiamo donato in data odierna 1590 euro all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti frutto delle due serate di beneficenza del 17 e 18 maggio che contribuiranno a realizzare progetti dedicati ai ciechi pluriminorati".

Per chi non conoscesse il format l'obiettivo principale della cena al buio sta nel mostrare quanto la vista influenzi, senza rendercene conto, le nostre esperienze con il cibo, e non solo. Questa serata propone ai partecipanti un modo completamente diverso di approcciarsi l’esperienza conviviale, diversamente da come lo si fa abitualmente provando emozioni e sensazioni nuove, facendoci comprendere, anche se per una piccolissima parte, come le persone cieche e ipovedenti vivono la propria quotidianità.

"Siamo felici di aver sostenuto ancora una volta unassociazione che da sempre si occupa di sociale - dichiara Francesco Visciotti, co-responsabile dell'evento e dirigente Sindacale NurSind - le serate sono andate entrambe SOLD OUT per questo non siamo riusciti a dare a tutti lopportunità di partecipare, ma vi diamo appuntamento già al prossimo anno in quello che ormai è diventato un gradevolissimo evento della Segreteria NurSind di Teramo"

"Nell'occasione vogliamo ringraziare innanzitutto l'Unione italiana ciechi ed ipovedenti per il fantastico lavoro svolto nella persona del Presidente Vito Cardelli", conclude Pasquale Flammini dirigente sindacale NurSind co-responsabile dell'evento, "tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo alle due serate ed in fine, non certo per importanza, Alessandro Centinaro, titolare del ristorante Strabacco, che da anni mette a disposizione la sua struttura ed esperienza al servizio dell'iniziativa"

La Segreteria NurSind di Teramo