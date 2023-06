SI E' COSTITUITO AD ALBA ADRIATICA IL COMITATO "PIAZZA DEL POPOLO 2.0"

Ad Alba Adriatica si è costituito il Comitato di Quartiere “PIAZZA DEL POPOLO 2.0., senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, per rappresentare le esigenze ed i bisogni del Quartiere.

Il Comitato confina a sud con Via Gorizia, ad ovest con Via Roma, a nord con Via C. Battisti (esclusa) e ad est con il Lungomare Marconi.

Il Comitato di Quartiere ha la funzione di facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali.

Il Comitato: