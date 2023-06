CAMPLI / UNIRE LE VETTE AI BORGHI STORICI, AD AGOSTO PARTE IL PRIMO CAMMINO DEI MONTI GEMELLI. VERA ATTRAZIONE: LA NOTTE IN TENDA SU FOLTRONE E GIRELLA

Campli: Ad Agosto il Primo grande Cammino dei Monti Gemelli.

Continua la valorizzazione dei Monti Gemelli. Si aggiunge un ulteriore tassello turistico territoriale che presto diverra’ realta’. Dopo il grande successo delle escursioni invernali con ciaspole in diurna e notturna la Guida escursionistica ambientale Matteo Di Antonio propone questa estate un cammino ad anello di quattro giorni. Un viaggio a piedi in piccoli gruppi con guide appositamente formate dal Consorzio Turistico dei Monti Gemelli tra la montagna di Campli E Monte Piselli. “Sin da subito sono stato al fianco delle guide ambientali dopo il grande lavoro di riapertura e segnalazione dei sentieri. Un progetto di mobilità lenta che rispetta e tutela l’ambiente e valorizza la montagna”. Queste le dichiarazioni di Pietro Adriani Consigliere con delega alla tutela e Valorizzazione del Patrimonio Montano a Campli. “Il cammino è un trekking lento ed ogni tappa un’escursione unica ed irripetibile. Uno degli obiettivi che l’amministrazione comunale di Campli si era prefissata” dichiara il Primo cittadino di Campli Federico Agostinelli. Il cammino organizzato con la collaborazione del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli nella persona del Presidente Enzo Lori nasce con uno specifico scopo: Unire le vette Montane ai Borghi storici. Una cornice unica nella Provincia di Teramo nei comuni di Campli ,Civitella del Tronto e Valle Castellana. Comuni Immersi nella natura dei Monti Gemelli, ricchi di storia e cultura nelle comunità dei “Borghi Piu’ belli D’Italia”

Si partira’ da Campli il 10 Agosto 2023.

Il programma è in via di definizione ma con quattro giorni di trekking a scelta:

4 giorni di cammino dal 10 al 13 Agosto 2023;

3 giorni di cammino dall’11 al 13 Agosto 2023;

2 giorni di cammino dal 12 al 13 Agosto 2023.

Sono previste soste nei centri storici con visite guidate ristoro e pernotto in strutture caratteristiche. Nel percorso dei quattro giorni il totale dei chilometri percorsi saranno 57 ed il totale del dislivello 3500 metri. In questo tipo di offerta di turismo esperienziale si vivrà la Montagna senza Agonismo sperimentando tecniche di orientalizing o mindfulness . Di passo in passo il camminare diverra’ una vera e propria meditazione da soli o in compagnia che genererà gioia, forza, creatività. L’obiettivo e’ quello di ascoltare i suoni della natura su un itinerario ideato e costruito anche per i camminatori meno esperti sulle antiche vie dei nevaroli e carbonai che popolavano copiosi i Monti Gemelli sapientemente raccontati dalle guide. Verranno visitate neviere Piazze carbonaie e Calchere e verranno raccontate realta’ remote che hanno fatto la storia di queste comunita’. Nelle montagne un tempo intensamente popolate i sentieri sono diventati tracce e le faggete secolari hanno allungate le radici sui pascoli dove è possibile godere di silenzi incontrastati, armonia, paesaggi, notti spettacolari ed abbondante acqua.

Vera attrazione sarà lo stazionamento in tenda in prossimità delle vette (Foltrone e Girella) con un risveglio mattutino da sogno e l’enogastronomia montana con prodotti tipici. Per ogni informazione si può contattare il numero 3668702078.