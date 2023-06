LA CHIESA DI SANT'ANTONIO LIBERA DALL'EDICOLA, ACCORDO FIRMATO

Conto alla rovescia iniziato per rivedere, libera dall'edicola, in tutto il suo splendore, la facciata laterale della Chiesa di Sant'Antonio nel cuore del centro storico. L'accordo tra il Comune di Teramo e il proprietario dell'edicola è stato sottoscritto e comporterà la rimozione completa del manufatto che dal 2011 campeggia su via Sant'Antonio addossata, appunto, alla facciata laterale della Chiesa. Stando a quanto riportato in determina, l'edicola riceverà dal Comune un contributo di 20.400 euro e la compartecipazione delle spese (al 50%) per le operazioni di smontaggio e rimozione del manufatto. Dove finirà la storia edicola? Poco distante, a Piazza Verdi. I tempi? Sono molto molto stretti visto che il Comune ha urgenza di avviare gli interventi di riqualificazione delle traverse laterali dei corsi San Giorgio, De Michetti e Cerulli a valore sul Pnrr e già affidati, con un ribasso del 15,78%, alla ditta MD Appalto Universale srl (importo complessivo del contratto 321.551,49 euro). Obiettivo dell'ente: sistemare e valorizzare via Sant’Antonio, ripristinando “la libera visuale laterale della Chiesa omonima”, monumento nazionale dal 1902. Agli atti, nel corso degli anni, le varie com,unicazioni arrivate dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. La delocalizzazione dell’edicola “Esperanza di Fabio di Teodoro” è l'ultima da completarsi: sono state già oggetto di delocalizzazioni/rimozioni le seguenti edicole al fine di riqualificare le aree del centro storico cittadino: l'edicola di Largo San Matteo, l'edicola ubicata a ridosso della Porta Reale e l'edicola di Via Carducci.

Paola Peluso