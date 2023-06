MUORE A SOLI 44 ANNI UN'APPREZZATA INFERMIERA, A LUNGO FERRISTA AL MAZZINI



Al Mazzini, la conoscevano in tanti. Aveva lasciato uno splendido ricordo, Iris Mancini, apprezzata ferrista in sala operatoria nel reparto di chirurgia d’urgenza. Le volevano bene tutti, per quel suo essere solare e disponibile. Poi, per riavvicinarsi alla sua Lettomanoppello, dopo qualche anno a Teramo è andata all’ospedale di Pescara, dove lavorava in sala operatoria sempre come ferrista. Si è spenta ieri, a soli 44 anni, vinta da una malattia incurabile, contro la quale aveva combattuto a lungo. Lascia il marito e due figlie.