MUORE MOTOCICLISTA IN UNO SCONTRO IN CITTA', UN ALTRO RICOVERATO PER UNA CADUTA

Hanno coinvolto due motociclisti, i due gravi incidenti stradali avvenuti in Abruzzo nelle ultime ore. A Chieti, in via dei Frentani, ha perso la vita, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo rimasto coinvolto nello scontro con un’auto. A Corropoli, invece, un altro motociclista ha riportato un serio trauma cranico in seguito ad una caduta, sembra dovuta alle condizioni del manto stradale. Non è fortunatamente in pericolo di vita, ma è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Sant’Omero.