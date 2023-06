CENTRO BENESSERE TERAMANO VENDEVA PRESTAZIONI MEDICHE, I NAS SEQUESTRANO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Intervento dei Nas in centro benessere sulla costa teramana, dove i Carabinieri del nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno accertato la presenza di un’area adibita all’erogazione di cure termali inalatorie, che sono di fatto vere e proprie prestazioni sanitarie, ma per le quali la struttura è risultata in realtà non possedere le previste autorizzazioni. E' scattato il sequestro amministrativo che ha riguardato 2 apparecchiature elettromedicali rientranti tra i dispositivi medici che possono essere utilizzati soltanto da personale formato e sotto sorveglianza medica.