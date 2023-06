SALTA L'INAUGURAZIONE DEL GATTOPARDO DI STASERA, MANCA LA FIRMA DEL FUNZIONARIO DEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA, SARA' STATO SOLO UN INCIDENTE DI PERCORSO?

Salta l'inaugurazione della discoteca Il Gattopardo di Alba Adriatica, nuovo corso, firmato Fiorenzo Polisini. La commissione comunale aveva dato parere postivo, ma la pratica si è poi arenata per mancanza di una firma: quella di un funzionario e quindi la riapertura del locale, che registrava da settimane il tutto esaurito per l'inaugurazione tanto attesa ha annullato tutto e rinviato al primo di luglio. L'imprenditore teramano aveva presentato tutti i documenti: licenza e piano di sicurezza, ma senza quella firma niente inaugurazione per stasera. Sarà per la prossima settimana, se andrà tutto bene. Al Comune di Alba Adriatica, sindaca e vice sindaco, per ora, bocche cucite, nessuno risponde al telefono, ma non ci stupiamo più di tanto, anche perchè sappiamo il potere dei sindaci in queste cose, il caso Teramob- Notte dei Sognatori, ci ha insegnato a capire anche i silenzi di certi sindaci ed anche di certi imprenditori del mondo della notte.

Edc