TURISMO IN ABRUZZO, E' TERAMO LA PROVINCIA PIU' AMATA, GIULIANOVA LA REGINA

Diffusi i dati sulle presenze turistiche in Abruzzo. E’ Giulianova la città che vanta il record, con oltre 535 mila presenze, seguita da Tortoreto con 518mila, Alba con 489mila, Roseto con 487mila e Martinsicuro con 444mila. Il dato soi riferisce all’estate del 2022 e dimostra in maniera inequivocabile come sia quello della costa teramana il comparto turistico estivo più importante d’Abruzzo. In totale, le sette sorelle teramane raccolgono 3.101.286 dei 4,5 milioni di presenze totali d’Abruzzo, con una percentuale che sfiora il 69% dell’intero movimento turistico. A commentare il dato è stato, sulla sua pagina Facebook, il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini: «Giulianova - Primo Comune in Abruzzo per numero di presenze Turistiche! Con 535.089 presenze siamo, Turisticamente e non solo, la Regina d’Abruzzo! Uno straordinario lavoro di squadra che ha portato ad incrementi constanti negli ultimi 4 anni. per il 2023 un solo obbiettivo Ass. Marco Di Carlo Sfondare il muro delle 600.000 presenze!»

tabella pubblicata dal Sindaco, da il centro edizione odierna