VECCHIO STADIO / SINDACO E CAVALLARI SMENTISCONO IL CENTRO: «I POSTI SARANNO OLTRE DUEMILA» E PARLANO DI "RECUPERO INTEGRALE"... COMPRESA LA TRIBUNA?

dopo la pubblicazione di un articolo su Il Centro di oggi, nel quale veniva riferito che nel progetto di rifacimento del vecchio stadio, si sarebbe puntato su "duecento posti", e il numero veniva riportato anche nel titolo di apertura della prima pagina di Teramo. Un numero che ha stupito tutti, in primis noi, che ne abbiamo chiesto ragione al Comune e il Comune alle 14 ha diffuso una nota, che riceviamo e pubblichiamo

"Nella giornata odierna l'Amministrazione Comunale h a ricevuto alcune richieste di chiarimento in merito alla questione relativa al recupero del vecchio stadio comunale.

Al riguardo, non possiamo che ribadire quanto già più volte espressamente comunicato e dichiarato nelle occasioni pubbliche.

La riqualificazione, come abbiamo sempre evidenziato, è destinata a garantire un recupero pienamente funzionale dello stadio con una capienza di almeno 2000 persone.

Come Amministrazione, nel corso del primo mandato, ci siamo assunti l'onore e l'onere, per la prima volta, di puntare sulla riqualificazione della struttura, recuperando risorse per oltre 7 milioni di euro e avviando l'iter che nei giorni scorsi ha portato, a seguito della delibera approvata in giunta nel mese di Maggio, alla pubblicazione del bando per l'affidamento dei servizi di progettazione.

L'intenzione è quella di coniugare il recupero integrale e funzionale del vecchio stadio con la rigenerazione urbana della città e con il processo di ricostruzione, in un rapporto organico con la vicina scuola San Giuseppe e la Casa dello Sport.

Ovviamente, nell'ottica della massima trasparenza e condivisione, così come già avvenuto per altri importanti progetti di riqualificazione, come abbiamo sempre detto, anche quest'ultimo sarà oggetto di un confronto con la città. Ciò con l'obiettivo di restituire a Teramo pienamente una struttura che ne rappresenta la storia e l'identità.

Il Sindaco Gianguido D'Alberto

L'Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari

Quello che non si comprende, nella nota con la quale il Comune smentisce il riferimento ai duecento posti, riportato nell'odierno articolo pubblicato da Il Centro, è quale destino attenda la tribuna, se cadrà o se resterà... visto l'accenno al "recupero integrale".