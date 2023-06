BENEDETTO MARCELLO: MARTEDI' IL TRIO ACCORDANCE AL TEATRO ARIEL

Martedì 27 giugno, alle 21:00, nuovo concerto della XXX Stagione Concertistica dell’Associazione Orchestrale da Camera “Benedetto Marcello” a Torricella Sicura presso il Teatro Ariel di Villa Tofo. La serata è organizzata in sinergia con il Comune di Torricella Sicura e l’Associazione Culturale ARIEL, attiva sul territorio con proposte culturali di spessore e di vario genere.

Protagonista il TRIO ACCORDANCE, che propone il progetto "Arie e Sonetti, un excursus musicale che attraversa secoli di musica e molteplici linguaggi in maniera accattivante ma allo stesso tempo introspettiva.

Il Trio Accordance, formato da Federico Bracalente al Violoncello, Giacomo Gradozzi al Contrabbasso e Daniele Cococcioni alla Fisarmonica, nasce nel 2014 in occasione di uno spettacolo ispirato all’immaginario dei film di Federico Fellini. Da qui scaturisce la naturale ricerca che conduce il trio a frequentare, oltre al repertorio di musiche da film, anche i molteplici linguaggi del ‘900. Il Trio Accordance ama affrontare la letteratura di Nino Rota, Ennio Morricone, Astor Piazzola, la musica tradizionale argentina, la musica vocale dei secoli XVI e XVII fino agli autori minimalisti e postminimalisti come John Tavener e Giovanni Sollima.

Il trio è dedicatario di composizioni e trascrizioni originali di vari compositori, tra cui Paolo Carlomè, Fulvio Delli Pizzi, Daniele di Bonaventura.

Federico Bracalente studia violoncello con Mario Brunello, Giovanni Sollima, Stefano Veggetti e Christophe Coin. Ha sempre nutrito un forte interesse per gli aspetti retorici e poetici della musica antica, con particolare interesse per gli autori di transizione. A partire dalla musica dei secoli XVII e XVIII secolo, la sua ricerca si allarga verso nuovi universi sonori e repertori inconsueti, incontrando importanti musicisti di diversa estrazione. Per Brillant Classics pubblica “IN SPIRITUM” (2021) in duo con Daniele di Bonaventura. Il disco è stato trasmesso da BBC e ha incontrato il favore di critica presso testate specializzate internazionali come Klassieke Zaken, Concerto etc. Nel 2017 pubblica le Sei Sonate per Violoncello e B.c. di P. Pericoli in duo con Nicola Procaccini. Ha pubblicato più di 10 dischi per Brilliant Classics, Hyperion, Egea, Amadeus. E’ invitato in festival come Festival Piatti Bergamo, Suoni delle Dolomiti, Les Rescontres de Calenzana, Venice Foundation, Amici della musica di Ancona e Firenze.

Daniele Cococcioni inizia giovanissimo a studiare fisarmonica tradizionale con il M° Tommaso Pistagnesi. Intraprende lo studio della fisarmonica classica con Corrado Rojac e Riccardo Centazzo presso il Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo. Partecipa a numerosi corsi di perfezionamento in fisarmonica tra cui Festival Europeo dei Duchi d’ Acquaviva, Accademia “L. Lanaro”, Ass. Mus. Sergio Gaggia. Partecipa al III seminario d’ Interpretazione Organistica, per organisti e fisarmonicisti, tenuto dal M° Luigi Ferdinando Tagliavini e organizzato dall’Associazione Organistica Vallesina. Da sempre interessato al jazz collabora con Marco Tamburrini e Stefano Cantini. Attualmente si esibisce come solista e in formazioni cameristiche proponendo un repertorio che spazia dalla musica classica a quella jazz. Esperto di fonia e di informatica musicale (scrittura digitale di partiture, programmazione midi, hard disk recording) ha realizzato numerose registrazione tra cui “Landscape” del compositore Paolo Carlomè che nel 2010 è stato edito da Rai Trade.

Giacomo Gradozzi studia contrabbasso sotto la guida dei maestri Alfredo Trebbi, e con il Maestro Franco Petracchi ai corsi di perfezionamento dell’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona. Per la musica da camera ha collaborato con musicisti quali Michael Flaksman, Kostantin Bogino, Sergio Azzolini, Jeanne Pierre Armengaud, Jelena Ocic, Josè Gallardo, Domenico Nordio, Gernot Sussmuth, Albert Boesen, Rumen Cvetkov, Federico Mondelci, Héctor Ulises Passerella, Daniele Di Bonaventura, Alessandro Deljavan, Rebeca Ferri.

Invitato a partecipare in stagioni concertistiche e festival come il Festival della Valle D’Itria (Martina Franca,TA), Festival Puccini di Torre del Lago (LU),Sferisterio Opera Festival (Macerata), Festival “Settembre in musica” (Ascoli Piceno), “Carl Orff”music festival (Bari), Festival Mozart di Rovereto (TN), “Les baroquiales” festival (Sospel, Menton), Glienicker Schlosskonzerte (Berlino), Engadin festival (St, Morritz), Festival Pergolesi Spontini.