VIDEO / ECCO LE IMMAGINI DEL RAPIMENTO DELLO CHEF ABRUZZESE, INTANTO SPUNTANO ALTRE PISTE E INVESTIMENTI MILIONARI

C’è un video, che testimonia del rapimento dello chef abruzzese Panfilo Colonico. Un video, ripreso dalle telecamere dello stesso locale aperto a Guayaquil, in Ecuador, che mostra l’arrivo dei finti poliziotti che, con assoluta tranquillità, entrano nel locale e portano via lo chef. Che non oppone alcuna resistenza, forse pensando proprio che a trattasse di veri poliziotti. Il commando dei rapitori ha agito armi alla mano, pistole e mitra. Per ora, nessuna richiesta di riscatto, ma intanto si fanno strada altre ipotesi. Quella del rapimento di Colonico, stando alle ricostruzioni della Farnesina, potrebbe anche essere stata un’operazione legata a debiti contratti dallo chef, con personaggi locali. Qualche mese fa, lo stesso Colonico venne coinvolto in una sparatoria, sembra provocata da una lite con il proprietario di una concessionaria, alla quale lo chef non avrebbe pagato le rate di un’auto. Lui, però, lo definì un tentativo di rapina. Nelle ultime settimane, lo stesso Colonico aveva rilasciato interviste ai media locali, dicendosi pronto a fare un investimento milionario (in dollari) per ingrandire la sua attività. Insomma, è una storia con molte possibili letture, questa del rapimento dell’uomo. A Sulmona, dove vivono la sorella, l’ex moglie dalla quale è separato da venti anni e due figlie, si vivono momenti di apprensione.





ECCO IL VIDEO DEL RAPIMENTO