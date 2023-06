DIECI E LOTTO : PIOVONO ALTRI 30 MILA EURO SUL TERAMANO





L’Abruzzo torna a sorridere con il 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 24 giugno, come riporta Agipronews, a Notaresco, in provincia di Teramo, da segnalare una vincita di 25mila euro in seguito a un "7 Doppio Oro" arrivato grazie a una giocata abbinata alla modalità istantanea. Sempre in provincia di Teramo, ad Alba Adriatica, vinti 5mila euro con un "8 Doppio Oro". L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,6 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.















Marzia Acampora

____________________

AGIPRO Srl



Viale Trastevere, 85 - 00153 Roma

C. +39.338.5926080

E. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

W. www.agipronews.it



iPhone