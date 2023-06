VIVE CON MENO DI MILLE EURO AL MESE MA NE SPENDE 2300 PER I "GRATTA E VINCI"

Più della metà degli italiani (il 60%) dichiara di vivere con meno di 1000 euro lordi al mese ma ne spende oltre 2mila per lotto, lotteria e gratta e vinci. Se i dati riportati dal Corriere Economia fotografano un'Italia con una grande fascia di cittadini che fatica ad andare avanti, altri dati lasciano dedurre che, al tempo stesso, c'è chi cerca di trovare fortuna in altri modi. Il primo? Quello da record assoluto nel 2022? Il gioco d'azzardo per il quale la spesa media è stata di 2.320 euro a cittadino. Secondo i dati del Libro Blu dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2022 l'Italia ha toccato il record assoluto nella spesa per il gioco d’azzardo: circa 136 miliardi di euro. Nel 2021 era a 111,7 miliardi di euro. A questi vanno aggiunti altri 20 miliardi per il gioco irregolare in mano alle associazioni criminali. Lo scorso anno la spesa media per lotto, lotteria e gratta e vinci (togliendo la parte illegale) è stata di 2.320 a cittadino (1.886 euro nel 2021).