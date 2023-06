PINETO/ LA STORIA INFINITA DI VIA CERRANO

Una storia infinita. La vicenda della promessa di appena 200 metri di asfalto in Via Cerrano di Pineto ha raggiunto il record: 4 anni di promesse di imminenti lavori tra sindaco ed assessori per avere il perfetto nulla. Oggi sono infatti 1461 giorni di promesse mai giunte a concreto. In prima linea ci si è messo uno dei residenti che ha una mole infinita di chat della giunta, di telefonate, di incontri con un imminente arrivo di opere mai arrivate. Gli abitanti, altamente indignati, vogliono oggi richiedere l’intervento de “Le Iene” o di “Striscia La Notizia” per illustrare a che punto arriva l’apoteosi della promessa elettorale inconclusa. “Sono convinto” rincara la dose l’ex sindaco Luciano Monticelli di Italia Viva “che questa giunta non eseguirà l’opera. In queste settimane hanno fatto stendere chilometri di materiale bitumoso, ma in via Cerrano, essendo la questione imbarazzante portata in evidenza da noi, non fanno e mai faranno nulla. Ecco come gestiscono il nostro territorio. Sono sconcertato”. Lo stesso residente della zona che si è fatto portavoce della clamorosa vicenda, ci ha fatto vedere chiaramente le promesse scritte sulle chat whatsapp di imminenti sblocchi, di imminenti delibere di giunta, di imminenti varianti sul piano opere pubbliche. “Tutte promesse mai mantenute” ci conferma Giuseppe “Ho avuto anche colloqui con vari componenti della giunta: anche qui promesse su promesse. Non riesco davvero a capire perché si sia creato questo vortice di prese in giro. In detta area sono insite varie abitazioni e ville e siamo a due passi dalla Torre di Cerrano. È davvero una vergogna”. Si può dunque dire che a volte, gli attriti politici creano degli effetti indesiderati che coinvolgono e puniscono dei residenti che nulla hanno a che fare con le loro bagarre.

Mauro Di Concetto