COLPITO DALLA LEVA DI UN CAMION, GRAVEMENTE FERITO UN OPERAIO 61ENNE TERAMANO

Infortunio sul lavoro nel teramano in una azienda di Tortoreto in zona Salinello dove un operaio di 61 anni (A.S.) è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una leva della sponda del camion dove stava lavorando. L'uomo soccorso dai sanitari del 118, è stato stabilizzato e poi trasferito in codice tre con l'elisoccorso all'ospedale "Mazzini" di Teramo. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.

A. S. è di Alba Adriatica ed è rimasto ferito all’interno di un’azienda di distribuzione di bevande.