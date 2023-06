GST/ GUERRA APERTA DI NATALE-D'ANGELO SUL BILANCIO RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA QUALCHE ORA PRIMA

Convocata per oggi alle 17,45 l'assemblea dei soci della Gran Sasso per l'approvazione del bilancio, il presidente della Provincia, Camillo D'Angelo, ha inviato una Pec al presidente Gabriele Di Natale per chiedere il rinvio della stessa, alle ore 14,41 di oggi, in attesa del pronunciamento della sentenza sulla revoca del provvedimento dell'affidamento al gestore Marco Finori della seggio-cavinovia, fissata al 7 luglio prossimo.

La domanda, però, in casa Gst è: "cosa c'entra l'approvazione del bilancio con la sentenza del 7 luglio?". Di Natale ha chiamato i soci ed ha confermato l'assemblea per oggi alle 17,45. Non si sa, a questo punto, se si presenteranno oppure no gli aventi diritto all'assemblea. Così come non è escluso che Di Natale possa rassegnare le dimissioni nelle prossime ore.