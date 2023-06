COMITATO PER L'ORDINE PUBBLICO IN RIUNIONE PER LA SICUREZZA ANCHE DI GIULIANOVA: FURTI IN CALO E SEMPRE PIU' VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA

Il Prefetto Stelo ha presieduto oggi il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica: "FURTI IN CALO, SIAMO SULLA STRADA GIUSTA, MA NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA".

Si è tenuto oggi il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Fabrizio Stelo, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di polizia e del Sindaco Jwan Costantini che ha avuto come oggetto la situazione dell'ordine e sicurezza pubblica a Giulianova.

Il Prefetto Stelo ha esortato l'Amministrazione, proprio in vista di una stagione turistica estiva da poter vivere in un clima di pacifica convivenza, ad approntare ogni misura necessaria in termini di sicurezza pubblica, prima fra tutti la videosorveglianza.

Il Sindaco, nel rilevare che si prospetta una estate con 600 mila turisti, ha assicurato che, alle già esistenti 104 videocamere si aggiungeranno altre 8, fino ad arrivare, entro il 2024, ad un sistema di videosorveglianza con 120 videocamere attive, da collocare in punti strategici e che saranno collegate con le sale operative delle forze dell'ordine.

Per quanto riguarda la polizia locale il Sindaco ha comunicato che da questa stagione sarà assicurato, con ordinanza sindacale, il turno notturno dalle ore 22.00 alle ore 1.00.

Il Questore di Teramo Carmine Soriente, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Colonnello Pasquale Saccone, ed Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Fabrizio Chirico, nel confermare il trend in diminuzione del dato relativo ai furti a Giulianova, hanno comunque assicurato massimo impegno di tutte le forze in campo nell'attuare maggiori controlli del territorio.