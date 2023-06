VIDEO/ RIUNIONE GST, PER ORA NON SI SONO DIMESSI: DI NATALE E I REVISORI DEI CONTI CHE SONO "INSORTI" CONTRO IL PRESIDENTE D'ANGELO

Non si è dimesso ancora il gruppo dei revisori dei conti della Gst e, accogliendo l'invito dell'assessore regionale Pietro Quaresimale, accorso in difesa del presidente Camillo D'Angelo che chiedeva il rinvio dell'approvazione del bilancio della Gst a dopo il 7 luglio, giorno della nuova udienza per la questione seggio cabinovia dei Prati di Tivo, la riunione è stata aggiornata al 5 luglio prossimo a due giorni dal nuovo appuntamento in tribunale. La riunione era iniziata con l'intenzione delle dimissioni in blocco di Di Natale e dei revisori dei conti. Si doveva anche discutere della restituzione di 100 milioni depositati come caparra per prendere gli impianti dei fratelli Persia, ora, giustamente chiesti indietro. Il bilancio chiuderà con un passivo a causa delle consulenze legali in corso. Il contendere di oggi: la Pec di D'Angelo alla Gst che chiedeva di posticipare l'approvazione del bilancio alla Gst a dopo l'udienza: la riunione si farà, però, due giorni prima il fatidico incontro in tribunale. Dunque nulla di nuovo all'orizzonte.

GUARDA QUI IL VIDEO DELLA RIUNIONE