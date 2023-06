CON IL LIBRO DI TIZIANA FERRARIO PRENDE IL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI “COMMUNITAS COGITATIONIS”



Prenderà il via, venerdì 30 giugno 2023 alle ore 19, la seconda edizione della rassegna “COMMUNITAS COGITATIONIS”, con la presentazione del libro “La Bambina di Odessa” - ed. Chiare Lettere- di Tiziana Ferrario, volto storico del Tg1. Roberto Vicaretti, giornalista di RaiNews 24, guiderà l’uditorio nella trama: la storia di una donna coraggiosa, Lydia Franceschi, raccontata con l’eleganza di una grande giornalista. Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato quasi settecento presenze nell’arco degli eventi, Il Centro studi “Il Risveglio” presenta la seconda edizione di “COMMUNITAS COGITATIONIS”, proseguendo nel percorso di valorizzazione del pregiato spazio del convento dei SS. sette Fratelli di Mosciano Sant’Angelo. Il fine, come espresso già nella presentazione della prima edizione, è quello di sviluppare un “Atelier” culturale, un luogo di idee e di confronto su cui far convergere personalità di spicco dell’arte, della cultura, del giornalismo e della politica con il patrocinio del comune di Mosciano Sant’Angelo.

Le conferenze luoghi di incontro in un luogo di pensiero.

L’obiettivo del Centro Studi “Il Risveglio” è di contribuire alla costruzione di una comunità di pensiero, con accezione olivettiana, portando la città di Mosciano in generale, il convento in particolare, a diventare “luogo geometrico” di convergenza e di riferimento nel contesto provinciale.