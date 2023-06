L'IMMEDIATO INTERVENTO DEI CARABINIERI SALVA UN BAR DALLE FIAMME

Questa mattina in Giulianova all’interno del bar all’insegna “Caffè dello splendore” a causa del cattivo funzionamento di un congelatore adibito alla conservazione dei gelati si sviluppava un incendio. Immediato l’allarme al 112 da parte del proprietario del bar. La centrale operativa dei Carabinieri di Giulianova faceva convergere sul posto la pattuglia della radiomobile e contestualmente attivava i Vigili del Fuoco.

I Carabinieri appena giunti mettevano in sicurezza l’area, liberandola da persone e mezzi in sosta nei pressi del locale. Il calore e le fiamme sprigionate dall’incendio avevano già fatto scoppiare la vetrina e i militari decidevano quindi di intervenire immediatamente con gli estintori in dotazione all’autovettura militare iniziando a spegnere le fiamme evitando che il fuoco si propagasse nel locale, circoscrivendolo. L’incendio è stato completamente domato con l’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Per il provvidenziale, sicuro e ardito intervento dei Carabinieri nessuna persona è rimasta ferita e i danni sono stati molto contenuti.