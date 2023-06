A 14/ ESPLODE UNO PNEUMATICO AD UN FURGONE, FINISCE CONTRO CINQUE AUTO: COPPIA DI ANZIANI IN OSPEDALE

Stamattina, intorno alle 11:00, due squadre di vigili del fuoco dei Distaccamenti di Nereto e San Benedetto del Tronto sono intervenute sull'Autostrada A14, nella carreggiata in direzione sud, a seguito di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato poco prima dell'uscita Val Vibrata ed ha coinvolto quattro mezzi: un furgone Fiat Ducato, una Volkswagen T-Roc, una Lancia Ypslon e una Fiat Tipo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autista del furgone ha perso il controllo del mezzo a causa dell'esplosione di uno pneumatico, coinvolgendo nella carambola la Fiat Tipo e la Lancia Ypslon con quest'ultima che è piombata sulla Volkswagen T-Roc ferma su una piazzola di sosta. I cinque occupanti dei mezzi coinvolti nell'incidente, tra cui una coppia di anziani a bordo della Ypslon, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per soccorrere le persone infortunate e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, successivamente recuperati da alcuni carroattrezzi giunti sul luogo dell'incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Autostradale del VII tronco di Città Sant'Angelo per gli adempimenti di competenza. Sulla carreggiata sud dell'autostrada, che è rimasta apetta ad una corsia fino al termine delle operazioni di intervento e dei rilievi dell'incidente, si è formata una fila di circa due chilometri.