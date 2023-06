UN TELO SUL PRATO, IL PORTO, LA MUSICA, COCKTAIL E STREET FOOD: FRANCESCHIELLO INVENTA “TELOPORTO”

Dopo la fortunata formula dell’Aperistreet, conosciuta ed apprezzata in tutta Italia, Franceschiello Eventi torna a stupire con “Teloporto”. Un’idea semplice ma originale, che sostituisce il luogo intorno al quale ci si ritrova per stare insieme e divertirsi: niente tavoli ma soffici e bianchi teli mare adagiati sull’erba, mentre si ammira uno splendido tramonto sull’acqua, nello scenario del porto turistico di Roseto Degli Abruzzi. Il tutto “condito” da ottimo street food, gustosi cocktail e tanta musica, con un eccezionale djset di artisti.“Teloporto”, un telo, un porto e tanta voglia di divertirsi, domenica 09 luglio, dalle 18.00 in poi, porto turistico di Roseto Degli Abruzzi, ingresso gratuito. Per info e per prenotare il proprio telo, è possibile contattare il numero 348/2351523.

Special partner: G Revolution Giulianova