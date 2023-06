CULTURA / QUARESIMALE: OK ALLA LEGGE REGIONALE CHE FINANZIA “PIGRO”

Il Premio Pigro dedicato al cantautore teramano Ivan Graziani potrà contare sul contributo annuale della Regione Abruzzo. Il Consiglio regionale, su proposta dell’assessore regionale Pietro Quaresimale, ha votato una legge regionale che stabilisce l’erogazione annuale di un contributo in favore del premio. “Per l’anno in corso – spiega Quaresimale – la legge stabilisce un contributo di 25 mila euro. Il dato importante da sottolineare è l’approvazione di una legge che guarda direttamente al Premio che ogni anno verrà finanziata, permettendo agli organizzatori di poter contare sul contributo certo necessario per programmare la manifestazione a livello nazionale. La certezza che dà la legge regionale non è altro che il riconoscimento al lavoro portato avanti in questi anni dall’associazione culturale artistica “Ivan Graziani”, che con la sua attività ha permesso di mantenere vivo il ricordo del grande artista abruzzese che in vita si è imposto sul panorama musicale nazionale e internazionale”. La partecipazione della Regione Abruzzo al Premio Pigro sarà modulata in base alle disponibilità finanziarie. “Proprio così – aggiunge Quaresimale – ogni anno il Consiglio sarà chiamato a votare il finanziamento della legge che, in base alle disponibilità, potrà disporre un contributo maggiore dell’attuale. In questa fase – conclude- era importante fissare un punto certo di partenza e l’averlo fatto con una legge rende tutto più sicuro”